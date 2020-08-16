Samsunspor Plumain ile anlaştı

16 Ağustos 2020 Pazar 16:47 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:47

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Plumain transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Plumain geçen sezon 29 resmi maçta forma giydi ve 6 gol attı.