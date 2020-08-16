İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
Spor

Samsunspor Plumain ile anlaştı

Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında forma giyen Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

16 Ağustos 2020 Pazar 16:47 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:47
ABONE OL

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Plumain transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Plumain geçen sezon 29 resmi maçta forma giydi ve 6 gol attı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.