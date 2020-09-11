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Spor

Samsunspor, Portekizli golcü Tomane ile anlaştı

Samsunspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Tomane ile anlaştı. Tomane'nin gelecek hafta Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

AA11 Eylül 2020 Cuma 15:28 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:28
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Antonio Manuel Fernandes Mendes "Tomane" ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tomane'nin 17 Eylül'de Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Tomane'nin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Artık gerçek 11 için yaptığımız transferler bu hafta sonuna kadar bitiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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