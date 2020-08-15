Samsunspor pozitif vakanın negatife döndüğünü açıkladı

IHA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:49

Öğle saatlerinde bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yapacağı hazırlık maçının iptal olduğunu duyuran Samsunspor, yaptığı yeni bir açıklama ile yapılan ek kontroller sonucu oyuncuda herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Samsunspor bir futbolcusunun korona virüsü (Kovid-19) PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Kulüpten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Yapılan kontrollerde PCR testi pozitif çıkan oyuncumuz Nurullah Aslan’da, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde yapılan ek kontroller sonucunda herhangi bir bulgu saptanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.