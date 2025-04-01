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Spor

Samsunspor rakibi Antalyaspor'a hazırlanıyor

Samsunspor, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

AA1 Nisan 2025 Salı 19:10 - Güncelleme:
Samsunspor rakibi Antalyaspor'a hazırlanıyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle 2 gün tatil yapan kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.

Antrenman öncesinde oyuncular ve teknik heyet, kulüp başkan vekili Veysel Bilen, icra kurulu üyeleri Suat Çakır ve Zafer Erdoğan ile bayramlaştı.

Burada konuşma yapan Bilen, futbolculara Kasımpaşa maçında alınan 2-0'lık mağlubiyeti unutmalarını istedi.

Bu mağlubiyetin moral bozmaması gerektiğine işaret eden Bilen, "Bugüne kadar kenetlenerek, birbirinize inanarak ve hocamızın liderliğinde bu takımı bu seviyeye sizler getirdiniz. Hiç kimsenin beklemediği bir hayali Samsun ve Samsunspor camiasına yaşatmak üzeresiniz. Önümüzde 8 tane final niteliğinde maçımız kaldı. İlk gündeki gibi dünü geride bırakarak, bu 8 maçı en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Bu şehrin hayalini buraya kadar getiren sizlersiniz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve bunu başaracağınızdan da hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Sekiz maçlık serinin ilk ayağında Onvo Antalyaspor ve arkasından Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bilen, her iki maçtan da puan veya puanlar almak istediklerini dile getirdi.

Daha sonra teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular yaklaşık 1 saat çalıştı.

Antrenmana core çalışması ile başlayan futbolcular, günü temel pas teknikleri ile tamamladı.

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