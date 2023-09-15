Samsunspor rakibi Galatasaray'a hazır!

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

El topu ve 5'e 2 ile devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede yer alan yeni transferler Ercan Kara, Muhammed Gümüşkaya, Flavien Tait, Landry Dimata ve Carlo Holse'nin, Galatasaray maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

