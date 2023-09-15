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Spor

Samsunspor rakibi Galatasaray'a hazır!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamladı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 16:13 - Güncelleme:
Samsunspor rakibi Galatasaray'a hazır!
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

El topu ve 5'e 2 ile devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Olivier Ntcham yer almadı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede yer alan yeni transferler Ercan Kara, Muhammed Gümüşkaya, Flavien Tait, Landry Dimata ve Carlo Holse'nin, Galatasaray maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

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