İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor rakibi Kayserispor'a hazır

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Yılport Samsunspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Samsunspor rakibi Kayserispor'a hazır
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Yılport Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

Futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ter idmanı yaptı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, otobüsle Kayseri'ye hareket etti.

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Yılport Samsunspor, Kayserispor maçını kazanarak ligde ilk galibiyetini almak istiyor.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.