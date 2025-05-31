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Spor

Samsunspor, sezonu Kayserispor maçıyla kapatıyor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Reeder Samsunspor, yarın sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Samsunspor, sezonu Kayserispor maçıyla kapatıyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 61 puanla 3. sırada girdi.

Ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen Samsun ekibi, Kayserispor'u yenerek bulunduğu konumu korumayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

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