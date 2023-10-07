Samsunspor Süper Lig'deki ilk galibiyetin peşinde

Trendyol Süper Lig'in son sırasında bulunan Y. Samsunspor, ligin 8. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçına sezonun ilk galibiyetini almak hedefiyle çıkacak.

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 2 takım; Samsunspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig'in 8. haftasında birbirlerine rakip olacaklar. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 6 maçta topladığı 1 puanla 20 takımlı ligin son sırasında bulunuyor. 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar; bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, kalesinde ise 13 gol gördü. Deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet alan Samsun temsilcisi, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Samsunspor, deplasmanda oynadığı müsabakalarda 4 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Rizespor ise Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 berberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puanı bulunan Rizespor rakip filelere 8 gol gönderip, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Evinde 3 maç oynayan Rize temsilcisi bu maçların 1'ini kazanıp, 2'sinde berabere kaldı. Rakip filelere 2 gol gönderen Rizespor, kendi kalesinde ise 1 gol gördü.

Samsunspor ile Çaykur Rizespor daha önce 47 kez rakip oldu. Bu karşılaşmaların 18'ini Samsunspor kazanırken, 14'ünü ise Çaykur Rizespor kazandı. 2 takım arasındaki 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rize'de oynanan 25 maçın 10'unu Çaykur Rizespor kazanırken, 7'sinde ise gülen taraf Samsunspor oldu. Samsunspor, Rize'deki son galibiyetini de 19 Aralık 2010'da 1. Lig mücadelesinde 1-0'lık sonuç ile almıştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Erdem Bıyık ve Samet Çavuş hakem üçlüsü yönetecek.