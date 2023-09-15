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Spor

Samsunspor Sylvain Tırpan transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Mickael Sylvain Tırpan ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Samsunspor Sylvain Tırpan transferini açıkladı
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Samsunspor, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Mickael Sylvain Tırpan ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Samsunspor, son transferini 6 numara bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Türk statüsündeki Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekipten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Kasımpaşa SK takımında oynayan Mickael Sylvain Tırpan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadelerini kullandı.

Futbola Dender altyapısında başlayan Tırpan, daha sonra sırasıyla Francs Borains, Seraing Utd, Mouscron, Eupen, Lokeren, Fortuna Sittard ve Kasımpaşa formalarını giydi. 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 10 kez de gol sevinci yaşadı.

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