Hüseyin Eroğlu: Umarım Fenerbahçe karşısında istediğimiz sonucu alırız

Eroğlu, ligin ikinci haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Fenerbahçe maçıyla ilgili söyleyeceğim şu, 3 büyük takım Türkiye'nin neresinde olursa olsun, her gittiği deplasmanda maçın favorisidir. Bunu biliyoruz. Kaliteli bir kadro kurdular. Hedefleri şampiyon olmak, Avrupa'da ilerlemek, bunları biliyoruz. Biz de yavaş yavaş lige adapte oluyoruz." dedi.



Hüseyin Eroğlu ayrıca, "Sahada kendi seyircimizin önünde iyi mücadele edeceğiz. İyi oyun organizasyonları yapmaya çalışacak bir kimlikte oynayacağız. Umarım taraftarımızın önünde güzel bir maç oynarız ve onların istediği sonucu alırız. İnşallah istediğimiz gibi gerçekleşir" sözlerini sarf etti.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında ligin ikinci haftasında oynanacak karşılaşma 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.