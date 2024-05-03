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Spor

Samsunspor-Trabzonspor maçı kapalı gişe

12 yıl sonra Süper Lig'de kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Samsunspor'da, karşılaşma için satışa çıkan 30 bin 548 biletin tamamına yakını satıldı.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Samsunspor-Trabzonspor maçı kapalı gişe
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Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Karadeniz Derbisi'ne iki ekibin taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bin 608 biletin tamamı günler öncesinden tüketirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletin de 29 bini satıldı. Kalan bin küsur biletin de maç saatine kadar tüketilmesi bekleniyor.

19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.

POLİSTEN YOĞUNLUK UYARISI

Öte yandan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yoğunluk uyarısında bulundu. 'Sporseverlerin Dikkatine' başlıklı uyarıda, "4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Samsunspor-Trabzonspor müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir" ifadelerine yer verildi. Uyarıda ayrıca stadın seyirci giriş kapılarının krokisi de paylaşıldı.

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