Samsunspor, Uşakspor'u 4 golle kupadan eledi

1 Aralık 2021 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:07

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Uşakspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın gollerini 40 ve 87'nci dakikalarda Polat, 55'inci dakikada Ali, 71'inci dakikada da Çinari kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Çinari'nin kornerden ortasına yükselen Barış'ın kafası kaleci Amir'de kaldı.

17'nci dakikada Melih'in uzak mesafeden sert şutu, az farkla yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada Hüseyin'in sol kanattan arka direğe ortasına sert vuran Polat'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Tayyib'in şutu auta çıktı.

55'inci dakikada derinlemesine pasa hareketlenen Polat'ın çevirdiği topta Ali'nin şutu ağlara gitti: 2-0.

66'ncı dakikada Bah'ın defanstan dönen şutuna topuna sert vuran Polat'ın şutu auta gitti.

71'inci dakikada Ali'nin pasında topu düzelterek vuran Çinari'nin şutu yakın direkten ağlarla buluştu: 3-0.

87'nci dakikada soldan topu içeri çevrilen topa dokunan Polat, kendinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor rakibini 4-0 mağlup etti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk (Dk. 77 Atakan Mert Özdemir), Barış Başdaş, Bah (Dk. 69 Emir Hakan Patan), Alaaddin Okumuş, Çinari (Dk. 74 Emirhan Güler), Berk Taşkın, Semih Altıkulaç (Dk. 74 Muhammet Ali Özbaskıcı), Melih Altıkulaç, Polat Yaldır, Ali Kılıç

Uşakspor: Amir Güren, Sertan Yiğenoğlu, Berkay Samancı, İbrahim Şirin, Murad Han Gönen (Dk. 72 Alperen Kahraman), Tayyib Kanarya (Dk. 79 Mustafa Kemal Demircan), Erol Erdal Alkan (Dk. 46 Noyan Öz), Celal Emir Dede (Dk. 46 Enes Olgun Tubluk), Berkay Özer, Onurcan Güler (Dk. 61 Resul Türkkalesi), Muhammed Fatih Kunat

Goller: Dk. 40, Dk. 87 Polat Yaldır, Dk. 55 Ali Kılıç, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 68 Bah (Yılport Samsunspor)