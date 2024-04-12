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Spor

Samsunspor, yarın Beşiktaş deplasmanında

Ligde 12. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi Samsunspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek.

AA12 Nisan 2024 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Samsunspor, yarın Beşiktaş deplasmanında
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

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