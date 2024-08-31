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Spor

Samsunspor yarın Hatayspor ile kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Samsunspor yarın Hatayspor ile kozlarını paylaşacak
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Samsun ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilirken Gaziantep FK'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.

Karadeniz ekibinin sezonun 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı ise rakibinin UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Atakaş Hatayspor'un ise 1 puanı bulunuyor.

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