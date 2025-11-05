İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Samsunspor yarın sahasında Hamrun Spartans'ı konuk edecek

UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta maçında Samsunspor yarın sahasında Malta ekibi Hamrun Spartans2ı konuk edecek.

5 Kasım 2025 Çarşamba 09:38
Samsunspor yarın sahasında Hamrun Spartans'ı konuk edecek
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

7 OYUNCU KADRODA OLMAYACAK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi.

Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

