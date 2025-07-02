Samsunspor yeni orta sahasını duyurdu

Gelecek sezondan itibaren Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Samsunspor, İtalya'dan orta sahasına takviye yaptı.

Samsunspor, Cagliari forması giyen ön libero Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-beyaz ekip, transfer hakkında yaptığı açıklamada;

"Kulübümüz, Kongolu futbolcu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Makoumbou, Atatürklü Arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak!

Yeni yolculuğunda başarılar Antoine!" ifadelerine yer verdi.

Makoumbou, 34 maçta Cagliari formasına sırtına geçirdi. Bu karşılaşmalarda ise 3 asist yaptı.