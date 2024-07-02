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Spor

Samsunspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam ediyor

AA2 Temmuz 2024 Salı 16:53 - Güncelleme:
Samsunspor, yeni sezon mesaisine devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Erkanat Tesisleri'nde ısınma, pas ve rondo çalışması yaptı.

Daha sonra futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerden geçti. Yapılan testlerle sporcuların fiziksel durumları, detaylı şekilde değerlendirildi.

Testlerde oyuncuların farklı kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçüldü. Aynı zamanda vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak olası sakatlık riskleri tespit edildi.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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