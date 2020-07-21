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Spor

Samsunspor yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Kırmızı beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 13:18 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 13:18
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararla TFF 2. Lig'de şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Bu sabah ikinci antrenmanına çıkan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalıştı.

Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra otelin yanında bulunan göl çevresinde yürüyüş yaptı ve koştu.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenman boyunca koşu ve kültür-fizik çalışması gerçekleştirdi.

İlk etap kampına 8'i altyapıdan toplam 28 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekibin, çalışmalarını Kurban Bayramı'na kadar günde çift antrenman yaparak sürdüreceği öğrenildi.

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