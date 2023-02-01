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Spor

Samsunspor yenilgiyi unuttu

Son oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
Samsunspor yenilgiyi unuttu
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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Hüseyin Eroğlu yönetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Samsun temsilcisi, ligin ilk yarısında evinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Son oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, topladığı 41 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

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