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Spor

Samsunspor zirvede hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi konuk eden Samsunspor, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 29'a yükseltti.

30 Kasım 2024 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Samsunspor zirvede hata yapmadı
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti.

Samsuns Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maçın ardından galibiyet alan Samsunspor puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korumuş oldu. Ligde çıktığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.

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