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Spor

Samsunspor zirveden kopmak istemiyor

Süper Lig'e harika bir giriş yapan Samsunspor, 11. haftada sahasında Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek.

AA3 Kasım 2024 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Samsunspor zirveden kopmak istemiyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Onvo Antalyaspor'u mağlup etmek istiyor.

Onvo Antalyaspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla 13. sırada yer alıyor.

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