Samsunspor'a İspanya'dan santrafor

Transfer çalışmalarına devam eden Samsunspor yeni transferini açıklamak üzere.

Samsunspor, Espanyol forması giyen Landry Dimata'yı kadrosuna katmak üzere.

İSTANBUL'A GELDİ

AS'ın haberine Samsunspor 26 yaşındaki Belçikalı santrfor Landry Dimata'yı sağlık kontrollerine sokmak için İstanbul'a getirdi.

Haberin devamında eğer bir sağlık sorunu çıkmazsa Samsunspor'un, Dimata'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacağını açıkladı.

32 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon kiralık olarak NEC Nijmegen forması giyen Landry Dimata 32 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol, 2 asistlik katkı sağladı.