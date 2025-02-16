İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor'a tek gol yetti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 3. dakikada Marc Bola kaydetti.

Haber Merkezi16 Şubat 2025 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Samsunspor'a tek gol yetti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Marc Bola kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını 46'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Konyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı 24 puanla 14. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Rizespor'u ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.