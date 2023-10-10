Trendyol Süper Lig ekibi bir üzücü bir haber ile karşı karşıya kaldı. Geçen sezonun başında transfer edilen futbolcunun dosyasından dolayı Süper Lig ekibi iki dönem transfer yasağına çarptırıldı.

SAMSUNSPOR'A KÖTÜ HABER

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden ve kötü bir başlangıç yapan Yılport Samsunspor'a transfer yasağı geldi. FIFA, Uyuşmazlık kurulu tarafların başvuru ve itirazlarını karara bağladı; Novikovas haklı bulunurken, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı geldi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Litvanyalı futbolcu Avrydas Novikovas, geçen sezon önce kadro dışı bırakılmış daha sonra ise sözleşmesi feshedilmişti. 24 Ocak 2023 tarihinde Samsunspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra Hapoel Haifa'ya transfer oldu. Novikovas kariyerine Litvanya'nın Zalgiris takımında devam ediyor.

'İZİN GÜNÜNDE BİR MEKTUP ALDIM'

Öte yandan Samsunspor'dan ayrılmasının ardından flaş açıklamalar yapan Novikovas, "Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar.

Taraftara karşı bizi suçluyor ama ilk mektubu kim gönderdi. Eğer ben yanlış bir tutum sergilesem, takım arkadaşlarımla bir sorun yaşasam bunu anlayabilirdim. Ben neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu. Herkesle harika anlaşıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

YÜKSEL YILDIRIM: KULÜBE SAVAŞ AÇMIŞ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise o dönem Novikovas ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Novikovas, Boldrin'e kulüp bulmalarını söyledik. Kulübe karşı resmen savaş açmışlar"

SAMSUNSPOR'DA İSTİFA

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Samsunpor'da Genel Müdür Soner Soykan, istifa ettiğini açıkladı.

Soner Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor'da gurur, onur ve şerefle yürüttüğüm Genel Müdürlük görevinden bugün itibarıyla Yüksel Başkanımıza da bilgi verip bize ve Samsunspor'a kattıkları için teşekkür ederek ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcına imza attı.