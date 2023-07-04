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Spor

Samsunspor'a üç transfer birden

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor transferde vites artırdı. Gelecek sezon Karadeniz ekibi 3 transfer birden gerçekleşmek üzere. İşte detaylar...

4 Temmuz 2023 Salı 09:26 - Güncelleme:
Samsunspor'a üç transfer birden
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfere hız verdi.

Kaleye Galatasaray'dan Okan Kocuk, stopere de Slovak Satka'yı getiren Samsunspor, 3 transferi daha bitirme aşamasına getirdi.

MALİLİ GOLCÜ YOLDA

Sabah'ın haberine göre Fransa Ligue 2'de Sochaux'dan ayrılan İbrahim Sissoko'yu da radarına alan Karadeniz temsilcisi, 27 yaşındaki Malili golcüyle temas kurdu ve önemli bir mesafe kat etti.

Takımıyla sözleşmesi sona eren 1.92 boyundaki tecrübeli santrfor, geçen sezon forma giydiği 35 maçta 13 gol, 3 asist katkısı sağladı.

2 İSİMLE DAHA ANLAŞILDI

Samsunspor, Belçika'da Seraing'den ayrılan Çadlı golcü Marius Mouandilmadji'yle de 3 yıllık anlaştı. 25 yaşındaki santrfor, geçen sezon 28 maçta 11 gol, 1 asist yaptı.

Samsunspor, Köln'le kontratı biten Schindler'le de imza için gün sayıyor. Schindler, bu yılın başında ilk kez Gana Milli Takımı'na yükseldi. 29 yaşındaki orta saha, geçen sezon 35 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Bu üç futbolcu da Erzurum kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.

17 İSİM GÖTÜRÜLMEDİ

Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belirlendi. Aralarında geçen sezon şampiyon kadroda bulunan kaleci Aykut Özer, orta saha Yusuf Emre Gültekin, kanat oyuncusu Harris gibi isimlerin de olduğu 17 futbolcu kadroya alınmadı.

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