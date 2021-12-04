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Spor

Samsunspor'da 4 isim kadroda yok

Spor Toto 1. Lig'de yarın Altınordu ile karşılaşacak olan Samsunspor'da, sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz maç kadrosunda bulunmuyor.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 14:52
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Yılport Samsunspor, rakibini yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geçen hafta sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlılarda hedef, Altınordu'yu yenerek çıkışı sürdürmek ve puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz Altınordu maç kadrosunda bulunmuyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

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