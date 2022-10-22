Samsunspor'da 5 eksik

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Dyorex Boluspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Can Cengiz yönetecek.
Geçen hafta deplasmanda Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Samsunspor, üst sıralarda tutunmak için Dyorex Boluspor maçında galip gelmeyi hedefliyor.
Samsun ekibinde Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Cihan Kahraman ve Moryke Fofana sakatlıkları, golcü oyuncu Douglas Tanque ise kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.