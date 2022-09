Samsunspor'da Bayram Bektaş'ın ardından göreve Hüseyin Eroğlu getirildi

Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İkinci Başkan Veysel Bilen, Eroğlu ile bugün İstanbul'da yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi, Eroğlu ile lig, takımın durumu, ara transfer ve oyuncu performansları gibi tüm konuları masaya yatırılarak analizler eşliğinde değerlendirip 1+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda el sıkışıldı.

Başkan Yüksel Yıldırım, Eroğlu'nun 10 yıllık Altınordu görevi döneminde mütevazı bütçeler ve sadece Türk oyunculardan oluşturduğu kadrolarla iki şampiyonluk ve bir play-off finali yaşadığını, kulübün ise çok önemli transfer gelirleri elde ettiğini vurgulayarak, "Almanya'da doğup büyüyen, iş disiplini ve çalışmayı her zaman ön planda tutan, farklı bir teknik direktör kişiliğine sahip Eroğlu ile iki yıllık bir yolculuğa çıkıyoruz. İki yıl diye özellikle vurguluyorum, çünkü sezon sonunda şampiyon olup beraberliğimizi sürdüreceğiz. Zaten Eroğlu da takıma ve kendisine olan güveni göstermek adına 2 yıl yerine 1 artı 1 yıllık sözleşme istedi. Samsunspor'da artık yepyeni bir dönem başlıyor. Yarın atacağımız bu imzanın önemi, sezon sonunda taçlanacak şampiyonlukla daha da önem kazanacak." dedi.

Hüseyin Eroğlu da kendisine duyulan güven için Yüksel Yıldırım ve Veysel Bilen'e teşekkür ederek, "Samsunspor, Türk futbolunun çok önemli bir değeri. Böylesine büyük bir camiada görev almak ise gerçek anlamda gurur verici. Pazartesi günü her şeye yeniden başlayıp şampiyonluk için tüm planlarımızı ortaya koyacağız. Benim için gelişim, takım mühendisliği ve sistem her zaman ilk planda yer alır. Başkanımız Yıldırım ile yaptığımız toplantıda her ikimizin de aynı yöne bakıp aynı heyecanı yaşadığımızı gördük. Samsunspor'da taraftarından yönetimine, futbolcu ve teknik kadrodan gazeteci arkadaşlarımıza kadar herkesin omuz omuza vererek başlatacağı değişim, bizi şampiyonluğa ulaştıracak. Ama asıl önemlisi fark oluşturup, sürdürülebilir bir başarı elde edeceğiz. Biz yola çıkıp yürümeye başlıyoruz. Ve sonunda kazanacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Sözleşme, 26 Eylül Pazartesi günü Samsun'da imzalanacak ve Eroğlu, takımın başında ilk antrenmanına salı günü çıkacak.