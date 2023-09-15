Samsunspor'da büyük değişim

Kulüp, bu transfer döneminde orta sahaya Carlo Olse, forvete Dimata, defansa Drongelen, forvete Ercan Kara, orta sahaya Flavien Tait, kanata Emre Kılınç, defansa Nanu, forvete Marius, kanata Kingsley Schindler, kaleye Okan Kocuk, defansa Satka, orta sahaya Oliver Ntcham, Taylan Antalyalı (kiralık), defansa Marc Bola ve son olarak orta saha oyuncusu Muhammed'i renklerine bağladı.

PACO VE UMUT OLMADI

Yılport Samsunspor, özellikle çilek transfer olarak adlandırılan, ilk günden taraftarı heyecanlandıran bir dönem Barcelona forması da giyen Paco Alcacer ve Beşiktaş'tan sol bek oyuncusu Umut Meraş transferinde ise mutlu sona ulaşamadı.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın büyük gayretleri ve çalışmaları neticesinde Paco, eşinin Samsun'a gelmek istemediğini öne sürerken; Umut'un kulübü ise oyuncuyu kiralık vermek istedi ancak Kırmızı - Beyazlıların kabul etmemesi üzerine transferlerden vazgeçildi.

YAPMAK İÇİN YAPILMAYACAK

Transferin son gününde Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İcra Kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, eksik gördükleri 6 numaraya oyuncu istiyor. Ancak başkan ve yönetim, transfer yapmak için yapmayacaklarını, iyi bir isim bulmadıkları sürece, yaz transfer sezonunu tamamlamış olacaklarını belirtti.

Böylece takım, ikinci transfer sezonuna kadar kadrosunda bulunan oyuncular ile en iyi ilk 11'i yapıp, başarıdan başarıya koşmayı hedefliyor. (Samsun Gazetesi)