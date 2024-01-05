İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8452
  • EURO
    32,6139
  • ALTIN
    1956.87
  • BIST100
    7555.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor'da eksikler göze çarpıyor

Samsunspor'da Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada 5 futbolcu görev alamayacak, 3 futbolcunun durumu ise maç saati belli olacak.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Samsunspor'da eksikler göze çarpıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde Samsunspor'daki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte kart cezalısı Mickael Tırpan ile uzun süreli sakatlığı bulunan Gaetan Laura haricinde Afrika Uluslar Kupası'na katılan Kingsley Schindler (Gana), Nanu Gomes (Angola) ve Oliver Ntcham (Kamerun) kesin olarak Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatmaya çalışan ve topla antrenmanlara başlayan Zeki Yavru, Taylan Antalyalı ve Marc Bola'nın ise durumu maç saatinde belli olacak.

Samsunspor bu sezon 17 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Rakip filelere 19 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 29 gol gördü. Sahasında bu sezon 8 maça çıkan kırmızı-beyazlılar bu maçlarda da 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İçeride 11 gol sevinci yaşayan Samunspor, kalesinde 11 gole engel olmadı.

Maçı Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci hakem üçlüsü yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.