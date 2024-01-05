Samsunspor'da eksikler göze çarpıyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde Samsunspor'daki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte kart cezalısı Mickael Tırpan ile uzun süreli sakatlığı bulunan Gaetan Laura haricinde Afrika Uluslar Kupası'na katılan Kingsley Schindler (Gana), Nanu Gomes (Angola) ve Oliver Ntcham (Kamerun) kesin olarak Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatmaya çalışan ve topla antrenmanlara başlayan Zeki Yavru, Taylan Antalyalı ve Marc Bola'nın ise durumu maç saatinde belli olacak.

Samsunspor bu sezon 17 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Rakip filelere 19 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde ise 29 gol gördü. Sahasında bu sezon 8 maça çıkan kırmızı-beyazlılar bu maçlarda da 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İçeride 11 gol sevinci yaşayan Samunspor, kalesinde 11 gole engel olmadı.

Maçı Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci hakem üçlüsü yönetecek.