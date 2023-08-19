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Spor

Samsunspor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Samsunspor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Dinamik ısınma, koordinasyon ve 4'e 1 rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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