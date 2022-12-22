İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2022 Perşembe / 29 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6703
  • EURO
    19,8158
  • ALTIN
    1088.95
  • BIST100
    5429.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Fernando Boldrin ile yollar resmen ayrıldı
Spor

Samsunspor'da Fernando Boldrin ile yollar resmen ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fernando Boldrin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA22 Aralık 2022 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Samsunspor'da Fernando Boldrin ile yollar resmen ayrıldı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da yıldız futbolcu Fernando Boldrin ile yollar ayrıldı.

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ve yıllarca Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Fernando Boldrin ile Samsunspor karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Uzun süredir Aryvdas Novikovas ile birlikte kadro dışı konumunda bulunan Boldrin, bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürüyordu.

Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, "Futbolcumuz Fernando Boldrin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Fernando Boldrin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki Fernando Boldrin, bu sezon Samsunspor formasıyla 8 maçın tamamında ilk 11'de çıkmış ve 2 asist yapma başarısı göstermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.