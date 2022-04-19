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Spor

Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Samsunspor'da, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Sezon sonuna kadar takımın başında ise Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın olacağı belirtildi.

IHA19 Nisan 2022 Salı 14:22 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 14:22
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Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Samsunspor Futbol Akademimizin Direktörlük görevine devam edecektir" denildi.

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