İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9936
  • EURO
    41,9027
  • ALTIN
    3745.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik
Spor

Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek Samsunspor bugünkü antrenmanını sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun sürdürdü.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Samsunspor'da Galatasaray maçı öncesi 4 eksik
ABONE OL

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.

Parkurlu ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, hücum ve defans organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Marc Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser katılmadı.

Samsun ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.