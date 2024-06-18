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Spor

Samsunspor'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Süper Lig ekibi Samsunspor'da 'Kurban Bayramı' nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti.

IHA18 Haziran 2024 Salı 16:36 - Güncelleme:
Samsunspor'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
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Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan bayramlaşma törenine Samsunspor Futbol Kulübü İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Futbol Kulübü Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, TFF Bölge Müdürü Haluk Tan, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Samsunspor Kulübü yönetimi, Samsunspor divan kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Samsunspor İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, "Samsunspor adına hepinizin bayramını kutlarım. İnşallah böyle nice bayramları Süper Lig'de olarak hep beraber kutlarız" dedi.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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