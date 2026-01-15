İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Samsunspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarına başladı.

15 Ocak 2026 Perşembe 14:42
Samsunspor'da Gençlerbirliği mesaisi başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının çalışmalarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve dinamik hareketlerle başladı. Ardından oyuncular, rondo çalışması gerçekleştirdi. Günün çalışması, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Türkiye Kupası'nda dün oynanan Aliağa FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü fitness salonunda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

