Samsunspor'da hedef Fredrik Midtsjö

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, gelecek sezon iddialı olabilecek bir kadro kurmanın hayallerini kuruyor.

Gelen son bilgilere göre Kırmızı-Beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile temaslarına devam ediyor. Ancak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Konyaspor da devrede. Deneyimli futbolcunun kararını kısa süre içerisinde bildireceği öğrenildi.

1 YILLIĞINA MIDTSJO

Karadeniz ekibinin hedefindeki bir diğer isim de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö.

Samsun temsilcisi, 2 yıllık daha kontratı bulunan Norveçli futbolcuyu en azından bir seneliğine kiralamak istiyor.

Okan Buruk'un gelecek yılda takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 25 maçta 1 gol 2 asist kaydetmişti.