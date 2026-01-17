İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da hedef Gençlerbirliği maçı
Spor

Samsunspor'da hedef Gençlerbirliği maçı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Samsunspor, son 5 maçtır süren galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
Samsunspor'da hedef Gençlerbirliği maçı
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Samsunspor, ikinci devrenin ilk maçında galip gelerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde Samsunspor, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 25 puanla 6. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 11. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Rick van Drongelen, Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ile kırmızı kart cezalısı Antoine Makoumbou ve Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Senegalli forvet Cherif Ndiaye Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Elayis Tavşan'ın karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

  • Trendyol Süper Lig
  • Samsunspor
  • Gençlerbirliği konuk

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.