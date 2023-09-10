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Spor

Samsunspor'da hedef İspanyol golcü Paco Alcacer

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, İspanyol golcü Paco Alcacer'i transfer etmek için harekete geçti.

10 Eylül 2023 Pazar 12:09 - Güncelleme:
Samsunspor'da hedef İspanyol golcü Paco Alcacer
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Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor Kulübü, İspanyol forvet oyuncu Paco Alcacer ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Paco Alcacer'i istediklerini duyurdu.

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan kırmızı beyazlılar'ın patronu, "İstediğimiz oyuncular var. Bir oyuncu Avrupa Kupası oynuyor, biri elenen takımda. İsim veremem. Taraftar beğenir, beğenmez. Biri 6, bir tane 8, bir tane de kanat alacağız. Yani 3'ü geliyor, 3 tane daha alacağız. Paco Alcacer ile 1.5 aydır görüşüyoruz. İstiyoruz. İspanya ile görüşüyor, gitmezse gelebilir" dedi.

EROĞLU'NUN HEDEFİ ÜST SIRALAR

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, 15 Eylül'e kadar eksiklerini tam olarak gidermek istiyor. İstanbulspor maçı ertelendiği için puan tablosunda istediği noktada olmayan Samsunspor'un milli aradan sonra hedefi doğrudan üst sıralara yükselebilmek.

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