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Spor

Samsunspor'da Kasımpaşa mesaisi devam ediyor

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürdü.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Samsunspor'da Kasımpaşa mesaisi devam ediyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Tokat Belediye Plevnespor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise kapalı alanda fitness çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Zeki Yavru, Gaetan Laura ve Landry Dimata katılmadı.

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