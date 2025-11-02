İSTANBUL 21°C / 12°C
  Samsunspor'da Konya'da 3 gollü galibiyet
Spor

Samsunspor'da Konya'da 3 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Konyaspor'3-1'lik skorla mağlup etti.

2 Kasım 2025 Pazar 16:37
Samsunspor'da Konya'da 3 gollü galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 5'te Anthony Musaba, 13'te Cherif Ndiaye ve 57. dakika Riechedly Bazoer'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Konyaspor'un tek golünü ise dakika 60'da Umut Nayir attı.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 20 yaptı. Konyaspor, 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Henüz 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Andzouana'nın hatasında topu alan Musaba'nın ceza sahası içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada kırmızı-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil Yüksel'in pasında Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

