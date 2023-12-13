Samsunspor'da Konyaspor mesaisi devam ediyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışması yapılan antrenman, dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Zeki Yavru, Gaetan Laura ve Landry Dimata katılmadı.



Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 15 maça çıkan Samsunspor, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 14 puanla 17. sırada yer aldı.