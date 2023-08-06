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Spor

Samsunspor, Ntcham transferini bitiyor!

Uzun süren Emre Kılınç transferinde mutlu sona ulaşan Samsunspor, asıl bombayı İngiltere'den patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar, Swansea'dan kadrosuna katmaya çalıştığı Ntcham'ı da bitirdi. Transferin hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fanatik6 Ağustos 2023 Pazar 13:20 - Güncelleme:
Samsunspor, Ntcham transferini bitiyor!
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Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek Samsunspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, sezonu İngiltere'de Swansea City'de geçiren Olivier Ntcham'ın transferini bitirmek üzere.

Ufak pürüzlerin giderilmesi için devreye giren başkan Yüksel Yıldırım'ın büyük gayretleri sonucunda başarılı orta saha ile bu hafta içinde resmi sözleşme imzalanması planlanıyor.

Kamerun Milli Takımı oyuncularından birisi olan Ntcham'ın Kırmızı-Beyazlı ekibe çok ciddi bir katkı yapması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

SKORA KATKISI BÜYÜK

Celtic, Marsilya ve Genoa gibi önemli kulüplerde de boy gösteren başarılı orta saha oyuncusu, toplamda 331 maçta forma giydi ve 45 gol kaydederken, 29 asist yapma başarısı gösterdi.

Aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nın da değişmez parçalarından biri olan Ntcham, tecrübesiyle dikkat çekiyor.

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