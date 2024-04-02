İSTANBUL 28°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor
Spor

Samsunspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA2 Nisan 2024 Salı 13:25 - Güncelleme:
Samsunspor'da Pendikspor mesaisi sürüyor
ABONE OL

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve rondo çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.