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Spor

Samsunspor'da Rizespor maçı öncesi 4 isim sınırda

Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kırmızı beyazlı ekipte karşılaşma öncesi 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

AA21 Şubat 2025 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Samsunspor'da Rizespor maçı öncesi 4 isim sınırda
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Samsun ekibinde Marc Bola ile Marius Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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