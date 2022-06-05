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Spor

Samsunspor'da teknik direktörlüğe Bayram Bektaş

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktörlüğe Bayram Bektaş'ı getirdiğini duyurdu.

IHA5 Haziran 2022 Pazar 23:31 - Güncelleme:
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Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Daha önce anlaştığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan ile resmi sözleşme imzalayamayan Samsunspor, teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile anlaştığını açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir.

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.

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