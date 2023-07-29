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Spor

Samsunspor'da yeni sezon öncesi 8 transfer, 15 ayrılık

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu idaresinde transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor sezonun kadrosu da oluşturmaya devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip yeni sezon öncesi 8 yeni transfer yaparken, 15 futbolcu ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

IHA29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Samsunspor'da yeni sezon öncesi 8 transfer, 15 ayrılık
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor yeni sezon planlaması çerçevesinde 8 yeni transfer yaparken, 15 futbolcu ile yollarını ayırdı, 11 oyuncusu ise kendisine takım arıyor.

11 yıllık aranın ardından Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor'da kadro yapılanması devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu idaresinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte sezonun kadrosu da oluşturulmaya devam ediyor. Karadeniz temsilcisinde bu çerçevede 6 yabancı, 2 de yerli transfer yapıldı. Samsunspor, geçen yıl kadrosunda bulunan 15 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Samsun temsilcisinde kulübü ile kontratı bulunan 11 futbolcu as takımdan ayrı çalışıyor. Bu 11 futbolcunun kendisine takım bulma çalışması ise devam ediyor.

15 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

Karadeniz temsilcisinde ilk olarak Fenerbahçe'den kiralık olan Emre Demir ile Ankaragücü'nden kiralık olan Ali Kaan Güneren ile yollar ayrılmıştı. Akabinde ise Tomane Mendes, Ali Ülgen, Nurullah Aslan, Sheldon Bateau, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Sarp Ekinci, Ensar Arslan, Celil Yüksel ve Aykut Özer'in kulüple ilişkisi kesildi. Son olarak ise kadro dışı bırakılan oyunculardan Polat Yaldır, Furkan Fehmi Güneş ve Semih Altıkulaç ile de yollar ayrıldı.

4'Ü YABANCI 11 FUTBOLCU KENDİSİNE KULÜP ARIYOR

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyunculardan 11'i takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu oyunculardan 4'ü yabancı, 7'si ise yerli statüsünde bulunuyor. Kendilerine kulüp arayan Samsunsporlu futbolcular ise Berk Taşkın, Kadeem Harris, Yusuf Emre Gültekin, Amir Arlı, Moussa Guel, Elano Yegen, Ahmet Sağat, Melih Altıkulaç, Elhadj Bah, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Guy Yameogo.

8 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Kırmızı-beyazlılar yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk, Union Berlin'den stoper Rick Van Drongelen, Porto'dan sağ bek Nanu Gomes, Seraing'den forvet Marius Mouandilmadji, Köln'den kanat oyuncusu Kingsley Schindler, Lech Poznan'dan stoper Lubomir Satka, Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı ve Middlesbrought'tan sol bek Marc Bola'yı kadrosuna kattı.

Ayrıca Karadeniz ekibinin, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Midtsjö gibi oyuncuları kadrosuna katmak için çalışma yürüttüğü belirtildi.

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