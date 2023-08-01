Samsunspor'dan beklenmedik transfer atağı

Samsunspor, son olarak Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Mohamed Ihattaren ile anlaştığını duyurdu. Mohamed Ihattaren, Samsunspor'a 4 yıllık imza atacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, dikkat çeken bir transfere imza attı. Karadeniz ekibi, son olarak Juventus forması giyen Mohamed Ihattaren ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Samsunspor, 21 yaşında olan ve 10 numara bölgesinde forma giyen Mohamed Ihattaren ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.