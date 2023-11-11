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Spor

Samsunspor'dan Comolli'ye ziyaret

Yılport Samsunspor, iş birliği yaptığı Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Toulouse'u ve Başkanı Damien Comolli'yi ziyaret etti.

11 Kasım 2023 Cumartesi 18:49 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Comolli'ye ziyaret
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, iş birliği yaptığı Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, operasyon direktörü Soner Soykan, finans direktörü Koray Yalçın ve akademi koordinatörü Savaş Serdar, Fransız kulübüne ziyarette bulundu.

Ziyarette, Toulouse Başkanı Damien Comolli, sportif strateji ve kültür direktörü Selinay Gürgenç ve futbol gelişim direktörü Remy Loret'e, üzerinde isimleri yazılı Samsunspor forması hediye edildi.

Ziyarette, iki kulüp yetkilileri arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

İmzalanan iş birliği anlaşması, Toulouse ve Yılport Samsunspor arasında stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı yetenek ve bilgi paylaşımı esasına dayanıyor.

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