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Spor

Samsunspor'dan Fredrik Midtsjö harekatı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Fredrik Midtsjö'ye talip oldu.

6 Ağustos 2023 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Fredrik Midtsjö harekatı
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Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan Samsunspor, gözünü yine sarı-kırmızılılara çevirdi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü beğeniyor.

Samsunspor, Norveçli orta saha oyuncusunun transferi için bir hamlede bulunabilir.

Midtsjö'nün adı daha önce Süper Lig'den Adana Demirspor ve Başakşehir ile de anılmıştı.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Midtsjö Galatasaray forması altında 27 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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